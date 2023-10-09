ua en ru
Пн, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве сегодня сильные порывы ветра. Как действовать в такую непогоду

Киев, Понедельник 09 октября 2023 08:23
UA EN RU
В Киеве сегодня сильные порывы ветра. Как действовать в такую непогоду Фото: в Киеве сегодня сильные порывы ветра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В течение дня, 9 октября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Жителям столицы дали советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

"В течение дня в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщалось, погода в Украине 9 октября будет преимущественно без дождей, лишь несколько областей накроют мелкие осадки. Однако сегодня следует ожидать осеннего похолодания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Киеве
NEWS
Контрнаступление ВСУ вблизи Бахмута и продвижение в западной части Запорожской области: карты ISW
Контрнаступление ВСУ вблизи Бахмута и продвижение в западной части Запорожской области: карты ISW
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины