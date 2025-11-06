Под КАБами и дронами: штурмовики ВСУ бьются за Покровск в сверхсложных условиях, - Манько

Штурмовики расширяют присутствие на фронте. Продолжаются жестокие бои за Покровск и отражение атак на Новопавловском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Управления Штурмовых подразделений Валентина Манько.

Битва за Покровск: враг пользуется туманом

По словам Манько, на Покровском направлении противник активно пытается воспользоваться погодными условиями, в частности туманом, для попыток продвинуться дальше.

"Противник использует туман для попыток продвинуться дальше. Но наши штурмовики усилились, выставили фланги, зачищают город вместе со спецназназом", - подчеркнул Валентин Манько.

Он отметил, что штурмовики делают "все максимально возможное, чтобы победить в этой битве за Покровск".

Работа проходит в сверхсложных условиях - под постоянными обстрелами КАБами, артиллерией и дронами врага. Оккупанты, не жалея ресурсов, "просто сносят здания Покровска", пытаясь продвинуться вперед.

Расширение присутствия: Новопавловское, Александровское и Гуляйпольское направления

Начальник Управления Штурмовых подразделений сообщил, что не менее важны Новопавловский, Александровский и Гуляйпольский направления, где также идут жестокие бои.

Новопавловское направление: 5 ноября были зафиксированы попытки вражеского прорыва в районе Успеновки.

"Мы врага остановили и оттеснили на юг за Березово", - заявил Манько.

Большинство атак было отбито, и только погодные условия не позволили штурмовикам полностью завершить работу в этом секторе.

Александровское и Гуляйпольское направления: Валентин Манько подчеркнул, что враг давит здесь "не меньше, чем на Покровске".

Ответ ВСУ: "Пока мы увеличиваем там штурмовое присутствие и качественно закрепляемся на позициях", - подытожил он.

В заключение Валентин Манько призвал: "Верьте в ВСУ, поддерживайте штурмовые подразделения, молитесь за наших воинов! Слава Украине!".