Под Изюмом трое гражданских подорвались на неизвестном объекте
Трое цивилин подорвались на неизвестном объекте на дороге в Изюмском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.
Инцидент произошел в понедельник, 6 февраля в Изюмском районе. Там трое гражданских ехали на мотоцикле по одной из дорог. Транспорт наехал на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.
"Все получили травмы, степень которых устанавливается. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.
Генерал напомнил, что передвигаться по некоторым участкам области все еще опасно, потому что они находились под оккупацией.
"Выбирая маршруты, двигайтесь по тем дорогам, которые уже активно используются и были проверены соответствующими специалистами", - напомнил генерал.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое мужчин взорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.
Также ранее мы писали, что в селе Благодатное Херсонской области местные жители обнаружили в поле раненого человека. Мужчина взорвался на мини.
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