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Под Изюмом трое гражданских подорвались на неизвестном объекте

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Изюм, Понедельник 06 февраля 2023 16:05
Под Изюмом трое гражданских подорвались на неизвестном объекте Фото: под Изюмом трое гражданских взорвались на неизвестном объекте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Трое цивилин подорвались на неизвестном объекте на дороге в Изюмском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.

Инцидент произошел в понедельник, 6 февраля в Изюмском районе. Там трое гражданских ехали на мотоцикле по одной из дорог. Транспорт наехал на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.

"Все получили травмы, степень которых устанавливается. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Генерал напомнил, что передвигаться по некоторым участкам области все еще опасно, потому что они находились под оккупацией.

"Выбирая маршруты, двигайтесь по тем дорогам, которые уже активно используются и были проверены соответствующими специалистами", - напомнил генерал.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что двое мужчин взорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

Также ранее мы писали, что в селе Благодатное Херсонской области местные жители обнаружили в поле раненого человека. Мужчина взорвался на мини.

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