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Под Изюмом в руках у подростка сдетонировало взрывное устройство

Пятница 15 декабря 2023 17:59
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Под Изюмом в руках у подростка сдетонировало взрывное устройство Иллюстративное фото: под Изюмом в руках у подростка сдетонировало взрывное устройство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Изюмском районе Харьковской области был госпитализирован 15-летний парень. В его руках сдетонировало взрывное устройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Facebook.

"Сегодня в Изюмском районе в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство", - рассказал чиновник.

По его словам, парня доставили в больницу с ранением обеих кистей. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Глава ОВА напомнил о высокой минной опасности, в частности на деоккупированных территориях Харьковской области.

В случае обнаружения неизвестных предметов их запрещено брать в руки, подчеркивает Синегубов. О такой находке нужно необходимо сообщать полиции или спасателям по номерам: 101 и 102.

Несчастные случаи с подростками

Напомним, еще в октябре стало известно, что в Сумской области подросток нашел взрывоопасный предмет во дворе собственного дома. Он погиб в результате детонации.

Он получил травмы рук и тела, которые были несовместимы с жизнью.

Также летом в Харьковской области взорвался боеприпас, из-за чего ранения получил 13-летний подросток. Ему оторвало пальцы левой руки.

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