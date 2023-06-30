В Харьковской области из-за взрыва снаряда пострадал ребенок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня в поселке Панютино Лозовского района. Там взорвался боеприпас, тип которого устанавливается.

В результате взрыва пострадал 13-летний подросток, ему оторвало пальцы левой руки. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

ГСЧС напоминает, что освобожденные территории Украины загрязнены взрывными предметами. Спасатели призвали украинцев не трогать подозрительные предметы и в случае их обнаружения звонить на линии 101 или 102.

"Взрывоопасные предметы можно встретить где угодно. Поэтому необходимо быть крайне осторожными и особенно обращать внимание на обучение детей правилам минной безопасности", - говорится в сообщении.

Фото: украинцев предупредили о взрывных предметах (t.me/dsns_telegram)

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому правительство создает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полях.

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