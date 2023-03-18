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Под Изюмом двое мужчин подорвались во время разбора взрывоопасного предмета

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Яремовка, Суббота 18 марта 2023 16:33
Под Изюмом двое мужчин подорвались во время разбора взрывоопасного предмета Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 18 марта, в селе Яремовка Изюмского района двое мужчин подорвались во время разбора взрывоопасного предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, по области остается высокой минная опасность. Сегодня в селе Яремовка Изюмского района 2 мужчины 71 и 29 лет нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать его в собственном дворе", - говорится в заявлении.

Синегубов объяснил, что этот предмет взорвался.

"Оба получили ранения и сейчас госпитализированы. Состояние одного из пострадавших тяжелое", - добавил глава области.

Напомним, что в пятницу, 17 марта, в городе Изюм, Харьковской области, женщина подорвалась на противопехотной мини "Лепесток".

Вблизи села Волчий Яр Харьковской области на мине взорвался 53-летний тракторист. Мужчина был госпитализирован.

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