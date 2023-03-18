Под Изюмом двое мужчин подорвались во время разбора взрывоопасного предмета

В субботу, 18 марта, в селе Яремовка Изюмского района двое мужчин подорвались во время разбора взрывоопасного предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, по области остается высокой минная опасность. Сегодня в селе Яремовка Изюмского района 2 мужчины 71 и 29 лет нашли взрывоопасный предмет и пытались разобрать его в собственном дворе", - говорится в заявлении.

Синегубов объяснил, что этот предмет взорвался.

"Оба получили ранения и сейчас госпитализированы. Состояние одного из пострадавших тяжелое", - добавил глава области.