В Изюме пенсионерка подорвалась на российской мини
В пятницу, 17 марта, в городе Изюм, Харьковской области, женщина подорвалась на противопехотной мини "Лепесток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.
По его словам, 66-летняя женщина подорвалась на мине в лесу. Она была срочно госпитализирована в больницу. Медики оказывают женщине всю необходимую помощь.
"В очередной раз напоминаю - на деоккупированных территориях Харьковщины враг оставил очень много мин и других взрывоопасных предметов. Призываю всех воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек и т.д.", - написал Синегубов.
Как сообщалось, в Изюмском районе двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва они погибли на месте происшествия.
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