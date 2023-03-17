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В Изюме пенсионерка подорвалась на российской мини

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Украина, Пятница 17 марта 2023 17:05
В Изюме пенсионерка подорвалась на российской мини Фото: в Изюме пенсионерка подорвалась на российской мини (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 17 марта, в городе Изюм, Харьковской области, женщина подорвалась на противопехотной мини "Лепесток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

По его словам, 66-летняя женщина подорвалась на мине в лесу. Она была срочно госпитализирована в больницу. Медики оказывают женщине всю необходимую помощь.

"В очередной раз напоминаю - на деоккупированных территориях Харьковщины враг оставил очень много мин и других взрывоопасных предметов. Призываю всех воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек и т.д.", - написал Синегубов.

Как сообщалось, в Изюмском районе двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва они погибли на месте происшествия.

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