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В Николаевской области автомобиль подорвался на мине, среди пострадавших есть ребенок

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Суббота 21 января 2023 18:16
В Николаевской области автомобиль подорвался на мине, среди пострадавших есть ребенок Фото: в Николаевской области автомобиль подорвался на мине, среди пострадавших есть ребенок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаевской области автомобиль с гражданскими подорвался на мине. Среди пострадавших ребенок в возрасте 3 недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анны Замазеевой.

Как пишет Замазеева, трагедия произошла в Витовском районе, недалеко от села Любомировка.

"Автомобиль подорвался на мине. Четыре человека получили ранения, среди пострадавших - младенец в возрасте 3 недель", - пишет глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона.

Пока другие подробности трагедии не раскрываются. Гражданских призывают быть осторожнее.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области электрик подорвался на российской мине, в результате чего получил тяжелые ранения.

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