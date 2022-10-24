Под Херсоном разрушена временная переправа россиян: спутниковые снимки

Он обнародовал видео, на котором можно заметить последовательно снятые с одной точки кадры спутниковых снимков Антоновской баржевой переправы.

"Антоновский баржевой мост, строительство: 17 августа 2022 - 21 октября 2022. Российские войска поддерживали баржевый мост на уровне 60% готовности в течение почти 2 месяцев, а затем завершили его возведение 21 октября, и ВСУ немедленно назначили ему лечение HIMARS", - написал Хелмс.

Фото: разрушенная переправа под Херсоном (twitter.com/davidhelms570)

По его словам, в результате атак один из сегментов баржевой переправы под Антоновским мостом утонул.