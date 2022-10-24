Под Херсоном разрушена временная переправа россиян: спутниковые снимки

Возле Херсона была разрушена временная переправа россиян, которая находилась под Антоновским мостом. Она была сконструирована из нескольких барж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика OSINT Дэвида Хелмса в Twitter.
Он обнародовал видео, на котором можно заметить последовательно снятые с одной точки кадры спутниковых снимков Антоновской баржевой переправы.
"Антоновский баржевой мост, строительство: 17 августа 2022 - 21 октября 2022. Российские войска поддерживали баржевый мост на уровне 60% готовности в течение почти 2 месяцев, а затем завершили его возведение 21 октября, и ВСУ немедленно назначили ему лечение HIMARS", - написал Хелмс.
По его словам, в результате атак один из сегментов баржевой переправы под Антоновским мостом утонул.
Напомним, ранее Генштаб докладывал, что россияне в Херсоне похитили почти все баржи для возведения временных переправ.
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