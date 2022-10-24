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Під Херсоном зруйновано тимчасову переправу росіян: супутникові знімки

Ілюстративне фото: ЗСУ зруйнували тимчасову переправу росіян під Херсоном (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Біля Херсона було зруйновано тимчасову переправу росіян, що знаходилася під Антонівським мостом. Вона була сконструйована з декількох барж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика OSINT Девіда Хелмса у Twitter.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити послідовно зняті з однієї точки кадри супутникових знімків Антонівської баржової переправи.

"Антонівський баржовий міст, будівництво: 17 серпня 2022 - 21 жовтня 2022 року. Російські війська підтримували баржовий міст на рівні 60% готовності протягом майже 2 місяців, а потім завершили його зведення 21 жовтня, і ЗСУ негайно призначили йому лікування HIMARS", - написав Хелмс.

Фото: зруйнована переправа під Херсоном (twitter.com/davidhelms570)

За його словами, внаслідок атак один з сегментів баржової переправи під Антонівським мостом потонув.

Нагадаємо, раніше Генштаб доповідав, що росіяни в Херсоні викрали майже всі баржі для зведення тимчасових переправ.

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ХерсонВійна Росії проти України