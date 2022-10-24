Під Херсоном зруйновано тимчасову переправу росіян: супутникові знімки

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити послідовно зняті з однієї точки кадри супутникових знімків Антонівської баржової переправи.

"Антонівський баржовий міст, будівництво: 17 серпня 2022 - 21 жовтня 2022 року. Російські війська підтримували баржовий міст на рівні 60% готовності протягом майже 2 місяців, а потім завершили його зведення 21 жовтня, і ЗСУ негайно призначили йому лікування HIMARS", - написав Хелмс.

Фото: зруйнована переправа під Херсоном (twitter.com/davidhelms570)

За його словами, внаслідок атак один з сегментів баржової переправи під Антонівським мостом потонув.