Под Херсоном ликвидирован российский спецназовец, обещавший "перебить всех фашистов"

По данным издания, Васильченко проходил службу по контракту в отряде специального назначения "двадцатка". Васильченко был ликвидирован 19 октября, на территории поселка Дудчаны Херсонской области.

Ранее, в конце июля одно из росСМИ опубликовало ролик, на котором Васильченко, отправляясь на Луганское направление клятвенно обещает "стоять до конца за Владимира Владимировича" и "перебить всех фашистов".

При этом, пропагандисты уточняют, что Васильченко стал пятым ликвидированным в Украине спецназовцем, входящим в "саратовскую двадцатку".