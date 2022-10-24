Під Херсоном ліквідовано російського спецназівця, який обіцяв "перебити всіх фашистів"

За даними видання, Васильченко проходив службу за контрактом у загоні спеціального призначення "двадцятка". Васильченко був ліквідований 19 жовтня на території селища Дудчани Херсонської області.

Раніше, наприкінці липня одне з росЗМІ опублікувало відео, на якому Васильченко, вирушаючи на Луганський напрямок, обіцяє "стояти до кінця за Володимира Володимировича" та "перебити всіх фашистів".

При цьому пропагандисти уточнюють, що Васильченко став п'ятим ліквідованим в Україні спецназівцем, який входить до "саратівської двадцятки".