Під Херсоном ліквідовано російського спецназівця, який обіцяв "перебити всіх фашистів"

У Херсонській області вбито російський військовий спецназу Денис Васильченко, який обіцяв "перебити всіх фашистів". Відео з обіцянкою опубліковано у YouTube.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований у росЗМІ некролог.
За даними видання, Васильченко проходив службу за контрактом у загоні спеціального призначення "двадцятка". Васильченко був ліквідований 19 жовтня на території селища Дудчани Херсонської області.
Раніше, наприкінці липня одне з росЗМІ опублікувало відео, на якому Васильченко, вирушаючи на Луганський напрямок, обіцяє "стояти до кінця за Володимира Володимировича" та "перебити всіх фашистів".
При цьому пропагандисти уточнюють, що Васильченко став п'ятим ліквідованим в Україні спецназівцем, який входить до "саратівської двадцятки".
Нагадаємо, в Росію вже почали приходити похоронки з повідомленнями про загибель в Україні нещодавно мобілізованих. За офіційними даними, 23 солдати загинули в Україні буквально за кілька тижнів після оголошення Путіним часткової мобілізації в Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.