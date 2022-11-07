Под Изюмом эксгумировали тело человека, которого оккупанты расстреляли из пулемета

Правоохранители эксгумировали тело гражданского человека под Изюмом (Харьковская область). Россияне расстреляли мужчину, когда он пытался эвакуироваться из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Как сообщают следователи, 16 апреля жители села Спиваковка Изюмского района на трех автомобилях пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Один автомобиль смог уехать, а два других попали под огонь российских военных. Предварительно, оккупанты вели обстрел из автоматического огнестрельного оружия, а именно автоматов и пулеметов.

"Следственно-прокурорская группа эксгумировала труп 37-летнего мужчины - водителя одного из автомобилей. При его поверхностном осмотре установлены 4 шаровых ранения: три в спину и еще одно - в область таза", - сообщили в прокуратуре.

Тело эксгумированного мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.