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В окрестностях Харькова слышны взрывы

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Харьков, Понедельник 21 ноября 2022 20:58
В окрестностях Харькова слышны взрывы Фото: в окрестностях Харькова слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жители Харькова вечером 21 ноября слышали звуки взрывов в окрестностях города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Тем временем российские Telegram-каналы сообщают о вылетах ракет из Белгородской области.

Пока непонятно, где именно находится эпицентр взрывов. Вероятно, звуки раздаются из области.

Напомним, на прошлой неделе российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. После чего в городе начал пропадать свет. При этом о пострадавших вследсвтие атак не сообщалось.

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