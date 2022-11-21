В окрестностях Харькова слышны взрывы
Фото: в окрестностях Харькова слышны взрывы (Getty Images)
Жители Харькова вечером 21 ноября слышали звуки взрывов в окрестностях города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".
Тем временем российские Telegram-каналы сообщают о вылетах ракет из Белгородской области.
Пока непонятно, где именно находится эпицентр взрывов. Вероятно, звуки раздаются из области.
Напомним, на прошлой неделе российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. После чего в городе начал пропадать свет. При этом о пострадавших вследсвтие атак не сообщалось.
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