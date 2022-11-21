В окрестностях Харькова слышны взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Пока непонятно, где именно находится эпицентр взрывов. Вероятно, звуки раздаются из области.

Тем временем российские Telegram-каналы сообщают о вылетах ракет из Белгородской области.

Напомним, на прошлой неделе российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. После чего в городе начал пропадать свет. При этом о пострадавших вследсвтие атак не сообщалось.

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