Под Харьковом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела армии РФ

Под Харьковом стражи порядка обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб от обстрелов военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"6 апреля на кладбище в с. Безруки правоохранители эксгумировали труп 51-летнего мужчины. По данным следствия, потерпевший погиб 9 апреля прошлого года в поселке Слатино во время обстрела, совершенного российскими военными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в прокуратуре.