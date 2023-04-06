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Під Харковом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу армії РФ

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Безруки , Четвер 06 квітня 2023 16:45
Під Харковом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу армії РФ Фото: Під Харковом ексгумували тіло чоловіка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, який торік загинув від обстрілів військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"6 квітня на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка. За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.

"Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.

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