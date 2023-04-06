Під Харковом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу армії РФ
Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, який торік загинув від обстрілів військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"6 квітня на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка. За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.
"Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, що у Херсонській області правоохоронці виявили тіла трьох людей, які минулого року загинули через обстріли окупантів.
Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.
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