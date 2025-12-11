RU

Под Гуляйполем россияне переоделись в гражданское и пытались проникнуть в тыл ВСУ

Фото: украинские военные на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На Гуляйпольском направлении враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл украинских защитников. Однако маскировка не помогла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Как рассказали в ГПСУ, вчера 10 декабря к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в штатском. Они некоторое время наблюдали за украинскими силами и, воспользовавшись непогодой, пытались обойти позиции и пройти в тыл.

"Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала лиц, как военнослужащих оккупационных войск", -
говорится в сообщении.

В результате диверсионная группа в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у них была форма вооруженных сил РФ.

 

Напомним, в последние дни вблизи Гуляйполя снова фиксируют значительное обострение боевых действий. Российские захватчики пытаются перекрыть логистические пути и окружить город.

Еще 26 ноября появлялись сообщения, что оккупантам якобы удалось прорвать оборону ВСУ и продвинуться почти до Гуляйполя.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина объяснил, что обострение на этом направлении произошло после перегруппировки украинских подразделений.

Одно из них совершило несогласованный отход, из-за чего фланг обороны оказался открытым. Российские войска попытались воспользоваться этим и продвинуться в тыл украинских позиций.

В то же время, по данным ЦПД, информация о проникновении россиян в сам город не соответствует действительности. Все попытки врага войти в Гуляйполь были отбиты и уничтожены украинскими войсками.

По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя.

