Под Гуляйполем россияне переоделись в гражданское и пытались проникнуть в тыл ВСУ

Как рассказали в ГПСУ, вчера 10 декабря к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в штатском. Они некоторое время наблюдали за украинскими силами и, воспользовавшись непогодой, пытались обойти позиции и пройти в тыл.

"Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала лиц, как военнослужащих оккупационных войск", -

говорится в сообщении.

В результате диверсионная группа в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у них была форма вооруженных сил РФ.