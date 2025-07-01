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Новый рейтинг UFC: кто сейчас возглавляет pound-for-pound

Вторник 01 июля 2025 15:00
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Новый рейтинг UFC: кто сейчас возглавляет pound-for-pound Илья Топурия (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

UFC обновила рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории - лидером списка впервые стал грузино-испанский боец Илья Топурия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт UFC.

Новый №1 в pound-for-pound рейтинге UFC

После яркой победы над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317, Илья Топурия возглавил обновленный рейтинг UFC pound-for-pound - список лучших бойцов вне зависимости от веса.

28-летний спортсмен нокаутировал бывшего чемпиона в первом раунде, став новым обладателем титула в легком весе.

Поднявшись сразу на несколько позиций, Топурия опередил действующего лидера Ислама Махачева, который временно прекратил выступления в своей категории и готовится к бою в дивизионе до 77 кг.

Вторая весовая категория и статус суперзвезды

Топурия, который ранее удерживал пояс в полулегком весе, официально отказался от него и уверенно дебютировал в легком.

Благодаря мощной серии побед без поражений, он стал одним из самых обсуждаемых бойцов в мире смешанных единоборств.

На фоне своего успеха Топурия получает сравнения с Конором Макгрегором. Эксперты и фанаты называют его главной надеждой UFC на новую эру доминирования.

Кто еще в топе рейтинга UFC

В новом рейтинге pound-for-pound второе место занимает Ислам Махачев, а тройку замыкает Джон Джонс.

Среди других заметных изменений - подъем бразильца Александра Пантохи, который после победы над Каем Кара-Франсом поднялся на четыре позиции и стал пятым.

Вслед за ним расположились такие именитые бойцы, как англичанин Том Аспиналл и австралиец Александр Волкановский.

Новый рейтинг UFC: кто сейчас возглавляет pound-for-pound

Новый рейтинг UFC (фото: ufc.com)

Кто может остановить Топурию?

Список потенциальных соперников нового чемпиона довольно широк. В ближайших планах - бой с Джеком Деллой Маддаленой или Пэдди Пимблеттом. Последний уже спровоцировал конфликт, ворвавшись в клетку после боя Топурии.

По слухам, это противостояние могут провести в декабре в Лас-Вегасе.

Тем временем сам Топурия не исключает переход в третью весовую категорию, чтобы бросить вызов еще одному чемпиону.

Ранее, украинец Сергей Сидей оформил премьерную победу в UFC.

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