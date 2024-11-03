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Украинец Сидей оформил премьерную победу в UFC

Эдмонтон, Воскресенье 03 ноября 2024 11:24
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Украинец Сидей оформил премьерную победу в UFC Фото: Сергей Сидей сумел одержать первую победу в элитном чемпионате (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Отечественный легковес Сергей Сидей победил американца Гарретта Армфилда в рамках Ultimate Fighting Championship Fight Night 246.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Украинец с гражданством Канады одержал победу раздельным решением судей. Его преимущество оказалось минимальным – 29:28, 28:29, 29:28.

Напряженный поединок длился все три раунда. Однозначное доминирование одного из бойцов не состоялось. В дебюте Сидей выглядел более убедительно и выполнил несколько приемов. Однако Армфилд сохранил концентрацию и сумел серьезно контратаковать.

"Этот бой был очень близок. Особенно первые два раунда. Признаюсь, когда судьи считали очки, то я думал, что проиграл. Я должен пересмотреть этот поединок", – признался Сидей в комментарии MMA Junkie.

Победа стала для канадского украинца первой под эгидой UFC. Он дебютировал в чемпионате в январе этого года, проиграв Рамону Таверасу из США. Общий рекорд Сидея в смешанных искусствах – 11 побед, 2 поражения.

К слову, ранее Нганну ярко вернулся в MMA после выступлений в боксе.

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