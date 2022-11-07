В Харьковской области во время разминирования подорвался сапер

Фото: В Харьковской области на мини взорвался сапер (GettyImages)

В понедельник, 7 ноября, во время разминирования территории в Харьковской области на мине оккупантов подорвался сапер. Его госпитализировали, сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

В публикации отмечается, что ранения получил начальник отделения пиротехнических работ Сергей Молчанов. "В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы, правой части головы и правой руки", - говорится в сообщении. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние – средней тяжести.