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В Харьковской области во время разминирования подорвался сапер

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 20:45
В Харьковской области во время разминирования подорвался сапер Фото: В Харьковской области на мини взорвался сапер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 7 ноября, во время разминирования территории в Харьковской области на мине оккупантов подорвался сапер. Его госпитализировали, сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

В публикации отмечается, что ранения получил начальник отделения пиротехнических работ Сергей Молчанов.

"В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы, правой части головы и правой руки", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние – средней тяжести.В Харьковской области во время разминирования подорвался сапер

Напомним, на дороге в Золочевской общине (Харьковская область) на мине взорвался автомобиль . Погибли двое мужчин, находившихся в автомобиле.

Ранее сообщалось, что США выделили 47,6 млн долларов компании Tetra Tech для оказания помощи Украине в разминировании территории.

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