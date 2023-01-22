Под Черниговом временно закрыли переправу через Десну: как объехать
Фото: под Черниговом временно закрыли переправу через Десну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Из-за чрезвычайной ситуации под Черниговом временно закрыли понтонную переправу через реку Десна. О возобновлении движения сообщат позже.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Чернігів".
"Сейчас специальные службы работают на месте. Время возобновления движения транспорта пока не известно. О возобновлении проезда будет сообщено дополнительно", - пишет издание.
Отмечается, что объезд осуществляется альтернативным маршрутом, а именно - по дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Польше недавно опрокинулся автобус. В результате чего семь человек были госпитализированы.
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