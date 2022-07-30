У Рівненській області фура врізалася в блокпост та іншу вантажівку. Є загиблий
У Рівненській області сталася аварія за участю трьох автомобілів, в результаті якої загинула одна особа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.
Повідомляється, що інцидент стався напередодні ввечері. Водій автомобіля Volvo проігнорував вимоги дорожніх знаків і в'їхав в бетонну конструкцію блокпоста, після чого виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum.
В результаті друга вантажівка перекинулася, а її водій випав з салону і потрапив під колеса Volvo. Отримані травми виявилися несумісні з життям. Водій першої фури госпіталізований з множинними ранами.
Крім того, в ДТП був пошкоджений легковик Ford, який був припаркований на узбіччі. На момент аварії в ньому нікого не було.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Волинській області поліцейський збив на блокпосту військовослужбовця Національної гвардії та дільничного.
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