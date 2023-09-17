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В Чернигове трех человек засыпало зерном на элеваторе: они погибли

Чернигов, Воскресенье 17 сентября 2023 15:45
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В Чернигове трех человек засыпало зерном на элеваторе: они погибли Фото: в Чернигове трех человек засыпало зерном (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Чернигове троих человек засыпало зерном на элеваторе. В результате несчастного случая все трое работников предприятия погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Около 11:00 в Чернигове на территории одного из предприятий при разгрузке зерна из элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса. В результате около 100 тонн зерна высыпалось.

Под завалами оказались три работника предприятия. Спасатели обнаружили тела людей, медики констатировали смерть.

На месте инцидента работали 39 бойцов ГСЧС и 6 единиц спецтехники. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: в Чернигове трех человек засыпало зерном (t.me/dsns_telegram)

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Одесскую область, а именно сельскохозяйственную инфраструктуру. В результате атаки повреждено зернохранилище и пострадало угодье.

Также 23 августа россияне ударили по зернохранилищам в Одесской области. Для атаки оккупанты применили дроны-камикадзе.

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Чернигов ГСЧС
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