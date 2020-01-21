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В Україні на виробництві загинули понад 400 людей у 2019 році

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 19:00
В Україні на виробництві загинули понад 400 людей у 2019 році
Ілюстративне фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

Наразі зареєстровано 4 тис. 394 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві

В Україні кількість смертельно травмованих працівників становить 410 випадків у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду соціального страхування України.

За підсумками Фонда, у 2019 році кількість смертельно травмованих працівників зросла у порівнянні з 2018 роком на 60 осіб.

За даними відомства, наразі зареєстровано 4 тис. 394 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві. Це на 411 осіб або 8,6% менше, ніж за підсумками 2018 року.

Раніше повідомлялося, на авіабудівному заводі Beechcraft в місті Уічіто (штат Канзас) стався вибух. Голова медичної служби округу Седжвік Джон Галлахер повідомив, що 11 людей після події доставили до лікарні, ще чотирьом надали допомогу на місці. Один з постраждалих отримав серйозні травми.

Нагадаємо, раніше на заводі нафтової компанії Exxon Mobil в штаті Техас (США) сталася пожежа, в результаті якого постраждали не менше 37 осіб. Директор заводу заявив, що пожежа сталася в результаті вибуху в одному з підрозділів на заводі.

Крім того, в Техасі спалахнула пожежа на хімічному заводі округу Харріс. В результаті інциденту загинула одна людина, ще 2 постраждали. За попередньою інформацією, вибух викликав ізобутилен.

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