Под Челябинском прогремели взрывы на военном заводе, есть жертвы

Сначала сообщили, что взрывы прогремели в самом Челябинске, а над городом заметен огромный столб дыма. Однако позже стало известно, что взрыв произошел на заводе в городе Копейск неподалеку от областного центра.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил взрыв и заявил, что пострадало "одно из предприятий города Копейска".

"К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Информацию будем обновлять по мере поступления", - сообщил он.

На каком именно предприятии произошли взрывы, пока неизвестно. Каналы РФ пишут, что взрывы прогремели на военном заводе "Пластмас", который работает в интересах российской оккупационной армии. Также в Копейске есть завод по производству боеприпасов, который в 2023 году попал в скандал - российские чиновники разворовали на его "модернизации" огромные деньги.

Кстати, российские каналы сообщили о якобы атаке беспилотников. А после взрыва в Челябинской области объявили "угрозу налета дронов".

Расстояние от границ Украины до Челябинска и Копейска, фактически пригорода областного центра российского региона, составляет примерно 2000 километров. Поэтому если это был именно удар беспилотников, то фактически это очередная рекордная по дальности атака Сил обороны Украины.