Блинкен в Киеве может объявить о разрешении бить ATACMS по России, - конгрессмен

Она привела слова председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола о том, что он разговаривал с Блинкеном.

"Я говорил с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они позволят им (нанести удар по России ATACMS - ред.)", - заявил Маккол в интервью ю Бруфке.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявили о совместном визите в Украину.

В то же время Блинкен рассказал, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пятницу, 13 сентября. Одной из тем их встречи будет разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.

Что предшествовало

Британия, Франция и США снабжают Украину дальнобойными ракетами с условием не использовать их для ударов по территории России. Президент Зеленский призвал снять эти ограничения для ударов по российским аэродромам, но союзники пока отказываются, что не позволяет Украине уничтожать носители управляемых авиабомб, атакующих гражданские города.

Джон Кирби отметил, что США продолжают вести частные переговоры с Украиной по этой теме.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Россия переместила тактическую авиацию за пределы досягаемости ракет ATACMS.