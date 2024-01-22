В ходе изъятия иранского оружия для хуситов погибли двое "морских котиков" ВМС США

"Мы с сожалением сообщаем, что после десятидневных изнурительных поисков, двое пропавших морских котиков ВМС США не были найдены, и их статус был изменен на погибших", - говорится в заявлении командования.

В Пентагоне рассказали, что во время операции на море был шторм с высотой волн 2,4 метра. Когда "морские котики" приблизились к подозрительному кораблю и начали подниматься на его борт, высокая волна сбила в море одного спецназовца, а другой нырнул за ним, следуя протоколу действий на случай такого инцидента.

В течение следующих десяти дней спасательные команды из США, Японии и Испании искали пропавших военных на площади более 21 тыс. квадратных миль. Но поиски не дали результата.

"Мы скорбим из-за потери двух наших храбрых "морских котиков", и наши сердца с их семьями. Сегодня весь департамент объединен скорбью. Мы благодарны всем, кто неутомимо работал, пытаясь найти и спасти их", - заявил в воскресенье министр обороны США Ллойд Остин.

Атаки йеменских хуситов на корабли и ответ Запада

Хуситы - группировка шиитов, созданная в 90-х годах для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Они получили свое название от основателя Хусейна аль-Хуси, которого йеменская армия ликвидировала в сентябре 2004 года. Хуситы считают себя частью "оси сопротивления" Израиля, США и Запада, которую возглавляет Иран.

С ноября 2023 года хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

Однако несмотря на удары стран Запада, боевики группировки продолжили атаки на торговые корабли. 18 января хуситы обстреляли противокорабельными баллистическими ракетами американское судно Chem Ranger под флагом Маршалловых островов, принадлежащее США и эксплуатируемое Грецией.

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против йеменских хуситов после того, как 10 дней ударов не смогли остановить нападения группировки на иностранные суда в Красном море.

Добавим, что 11 января военнослужащие Военно-морских сил США у побережья Сомали перехватили судно, доставлявшее компоненты баллистических и крылатых ракет иранского производства для группировки йеменских хуситов. Это был первый случай изъятия оружия для боевиков этой группировки с момента начала атак на суда в ноябре 2023 года.

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