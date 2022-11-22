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Во время отступления в Херсонской области оккупанты украли 17 "скорых", - Минздрав

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Херсонская область, Вторник 22 ноября 2022 03:02
Во время отступления в Херсонской области оккупанты украли 17 "скорых", - Минздрав Фото: в Херсонской области россияне украли 17 "скорых" (brovary.net.ua)
Автор: Антон Малиновский

Отступая с правого берега Херсонской области, россияне угнали из медучреждений региона 17 автомобилей скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление заместителя министра здравоохранения Украины Алексея Яременко во время национального телемарафона.

Он отметил, что всего в Херсонской области было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий. Кроме того, были угнаны и автомобили.

"Россияне украли как минимум 17 автомобилей скорой помощи, когда убегали", - заявил он.

Яременко отметил, что сейчас в Херсонскую область уже доставлены восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленных Минздравом, а в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который передали в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, что из-за сложной ситуации безопасности в Херсоне и области и проблем с инфраструктурой, жителям советуют эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

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