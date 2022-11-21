Эвакуация из Херсона и области: куда обращаться желающим

Из-за сложной ситуации безопасности в Херсоне и области и проблем с инфраструктурой, жителям советуют эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"С учетом сложной ситуации безопасности в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую область или в западные регионы Украины ", - говорится в сообщении.

Верещук подчеркнула, что будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами: