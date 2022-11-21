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Эвакуация из Херсона и области: куда обращаться желающим

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Херсонская область, Понедельник 21 ноября 2022 21:11
Эвакуация из Херсона и области: куда обращаться желающим Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за сложной ситуации безопасности в Херсоне и области и проблем с инфраструктурой, жителям советуют эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"С учетом сложной ситуации безопасности в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую область или в западные регионы Украины ", - говорится в сообщении.

Верещук подчеркнула, что будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

  • записаться лично в "Пункте несокрушимости", расположенном на центральной площади Свободы в городе Херсон;
  • позвонить на горячую линию Херсонской ОВА по телефону: (066) 637-49-85 или написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;
  • сообщить в чат-бот волонтерской организации Helping to leave;
  • обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48;
  • воспользоваться чат-ботом министерства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине начинается добровольная эвакуация из освобожденных от оккупантов районов на юге страны. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.

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