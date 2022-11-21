Эвакуация из Херсона и области: куда обращаться желающим
Из-за сложной ситуации безопасности в Херсоне и области и проблем с инфраструктурой, жителям советуют эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
"С учетом сложной ситуации безопасности в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую область или в западные регионы Украины ", - говорится в сообщении.
Верещук подчеркнула, что будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций.
Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:
- записаться лично в "Пункте несокрушимости", расположенном на центральной площади Свободы в городе Херсон;
- позвонить на горячую линию Херсонской ОВА по телефону: (066) 637-49-85 или написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;
- сообщить в чат-бот волонтерской организации Helping to leave;
- обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48;
- воспользоваться чат-ботом министерства.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине начинается добровольная эвакуация из освобожденных от оккупантов районов на юге страны. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.
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