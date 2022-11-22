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Під час відступу в Херсонській області окупанти вкрали 17 "швидких", - МОЗ

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Херсонська область, Вівторок 22 листопада 2022 03:02
Під час відступу в Херсонській області окупанти вкрали 17 "швидких", - МОЗ Фото: в Херсонській області росіяни вкрали 17 "швидких" (brovary.net.ua)
Автор: Антон Малиновський

Відступаючи з правого берега Херсонської області, росіяни вкрали з медзакладів регіону 17 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ заступника міністра охорони здоров'я України Олексія Яременка під час національного телемарафону.

Він зазначив, що що всього в Херсонській області було зруйновано 23 медзаклади, зокрема 15 амбулаторій. Крім того, були вкрадені і автомобілі.

"Росіяни вкрали як мінімум 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали", - заявив він.

Яременко зазначив, що зараз до Херсонської області вже доправлено вісім нових автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, а найближчими днями туди скерують ще один автомобіль, який передали в якості гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що через складну безпекову ситуацію в Херсоні та області та проблем з інфраструктурою, жителям радять евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

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