Під час відступу в Херсонській області окупанти вкрали 17 "швидких", - МОЗ
Відступаючи з правого берега Херсонської області, росіяни вкрали з медзакладів регіону 17 автомобілів швидкої допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ заступника міністра охорони здоров'я України Олексія Яременка під час національного телемарафону.
Він зазначив, що що всього в Херсонській області було зруйновано 23 медзаклади, зокрема 15 амбулаторій. Крім того, були вкрадені і автомобілі.
"Росіяни вкрали як мінімум 17 автомобілів швидкої допомоги, коли тікали", - заявив він.
Яременко зазначив, що зараз до Херсонської області вже доправлено вісім нових автомобілів швидкої допомоги, закуплених МОЗ, а найближчими днями туди скерують ще один автомобіль, який передали в якості гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, що через складну безпекову ситуацію в Херсоні та області та проблем з інфраструктурою, жителям радять евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.
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