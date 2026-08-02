ua en ru
Вс, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

При взрыве в Москве могла пострадать дочь генерала, - росСМИ

22:51 02.08.2026 Вс
2 мин
Также в списках пострадавших может быть ее муж
aimg Елена Чупровская
При взрыве в Москве могла пострадать дочь генерала, - росСМИ Фото: последствия взрыва в ресторане в центре Москвы (росСМИ)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Москве после взрыва в ресторане среди пострадавших могла оказаться 25-летняя Мария Чайко - дочь главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ Александра Чайко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка".

Что известно о вероятном ранении дочери генерала

Издание пишет, что о пребывании Марии Чайко среди пострадавших ему сообщил источник, близкий к руководству ресторана Balzi Rossi.

Журналисты также обратили внимание на списки пострадавших, обнародованные на каналах РЕН ТВ и 112, связанных с силовиками.

Там фигурирует 25-летняя Мария П., получившая открытую черепно-мозговую травму.

След в утечке данных

По данным издания, Марии Чайко тоже 25 лет, а в истоках из баз данных она фигурирует под фамилией Передрий. В Чайко и Передрий совпадают адрес проживания и дата рождения, а в телефонных книгах она записана как невеста и Чайко Мария.

При взрыве в Москве могла пострадать дочь генерала, - росСМИФото: фот, вероятно, Марии Передрий (росСМИ)

Вероятно, Передрий - это фамилия мужа дочери генерала, делает вывод "Верстка".

Что с мужем Марии Чайко

В списках пострадавших есть 27-летний "Даниил П.", который, согласно утечкам данных, может быть Даниилом Предрием - ему тоже 27 лет.

Издание выяснило, что среди его друзей в соцсетях есть один из аккаунтов Марии Чайко.

Взрыв в ресторане в центре Москвы - что известно

Напомним, взрыв в ресторане Balzi Rossi вблизи сталинской высотки на Кудринской площади произошел вечером 1 августа, после чего в заведении возник пожар.

Тогда же стало известно о первых погибших и десятках пострадавших.

Тем временем власти РФ впоследствии предоставили подробности инцидента - взрывчатку в ресторан принесла женщина, которую охранник не пустил внутрь.

Версию об утечке газа на кухне отвергли, а силу взрыва оценили как эквивалентную килограмму тротила.

Как сообщало РБК-Украина, количество погибших возросло до пяти, а Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о теракте.

По версии следствия взрывное устройство спрятали в коробке с подарком и привели в действие дистанционно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Москва Теракт Взрыв
Новости
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс"
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс"
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться