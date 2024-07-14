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При попытке Израиля ликвидировать командира ХАМАС в Газе погибли 90 палестинцев, - AP

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По данным Министерства здравоохранения Газы, во время операции Израиля по ликвидации одного из руководителей группировки ХАМАС Мухаммеда Дейфа и его заместителя Рафаа Саламе погибли по меньшей мере 90 человек, включая детей, еще 300 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Журналисты агентства насчитали более 40 тел в переполненной больнице Нассера вблизи места атаки.

По данным палестинских врачей, несколько пострадавших до сих пор находятся под завалами и на дорогах, до них не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны.

Израильские военные утверждали, что "дополнительные террористы скрылись среди мирных жителей" и описали это место как окруженное деревьями и несколькими постройками.

Израильский чиновник сказал, что под удар попала огражденная территория Хан-Юнис, которой руководит ХАМА, заявив, что это был не палаточный, а оперативный комплекс. Чиновник назвал удар точным.

 

 

Напомним, в субботу утром по югу Сектора Газа был нанесен авиаудар . По утверждению израильских военных, целью были командир военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф и еще один главный командир группировки.

The Times of Israel сообщило, что оба были поражены большими боеприпасами над землей, когда находились в здании между районом Аль-Маваси и Хан-Юним на юге Газы, а не в тоннеле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяхузаявил, что "не абсолютно уверен" в успешной ликвидации Дейфа.

Он также сказал, что он одобрил удар, когда убедился, что в том районе нет заложников, и получил информацию о возможном побочном ущербе и боеприпасах, которые будут использоваться.

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ИзраильХАМАС