Во время "прямой линии" с Путиным не стесняясь засветили двойника, - ЦПД

Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Во время публичного мероприятия с участием диктатора Путина государственное телевидение РФ продемонстрировало эпизод, который вызвал резонанс за пределами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Во время так называемой "прямой линии" с диктатором Путиным российские государственные телеканалы показали в сюжете человека, которого представили как корреспондента британской службы BBC Стива Розенберга.

При этом настоящий журналист находился на мероприятии, однако интервью в эфире брали у другого мужчины, визуально похожего на него.

В телесюжетах именно этот человек был подан зрителям как представитель BBC, что создало ложное впечатление присутствия конкретного иностранного журналиста в кадре. 

Как работает пропагандистская картинка

Случившееся стало показательным примером того, как российская пропаганда формирует удобную для Кремля реальность даже на мероприятиях, которые официально позиционируются как открытые.

Подмена фактов и образов позволяет создавать контролируемую информационную картину, исключая нежелательные вопросы и независимые оценки.

Реакция настоящего журналиста

На инцидент обратил внимание сам Стив Розенберг, который прокомментировал ситуацию в социальной сети X. Он с иронией отметил, что не подозревал о существовании собственного двойника, однако российское телевидение, судя по всему, считает иначе.

Цитата (перевод):
"I didn't know I had a body double...Russian TV clearly thinks I do. At Vladimir Putin's press conference a reporter did a live interview with 'Steve Rosenberg' (but it wasn't me)."

— "Я не знал, что у меня есть двойник… но российское телевидение, очевидно, считает, что он есть. На пресс-конференции Владимира Путина репортер в прямом эфире взял интервью у "Стива Розенберга" (но это был не я)".

Отметим, что высказывания диктатора Владимира Путина во время так называемой "прямой линии" в очередной раз подтверждают отсутствие у российского режима реальной готовности к прекращению войны.

Напоминаем, что в Подмосковье произошел инцидент с опрокидыванием лодки, на которой находился родственник диктатора РФ Владимира Путина.

