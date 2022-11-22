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При пожаре на заводе в Китае погибли 36 человек

Фото: При пожаре на заводе в Китае погибли 36 человек (cgtn.com)
Автор: Артур Родивилов

Не менее 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ЧП произошло в городе Аньян. Сообщается, что также пострадали два человека.

Еще два считаются пропавшими без вести.

Напомним, 21 ноября провели эвакуацию одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" из-за пожара в соседнем доме.

Ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.

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ПожарКитай