При пожаре на заводе в Китае погибли 36 человек

Не менее 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
ЧП произошло в городе Аньян. Сообщается, что также пострадали два человека.
Еще два считаются пропавшими без вести.
Напомним, 21 ноября провели эвакуацию одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" из-за пожара в соседнем доме.
Ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.