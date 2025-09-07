RU

Во время обстрела Киева пострадали патрульные: двое полицейских в больнице

Фото: во время обстрела Киева пострадали патрульные (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Кава

Во время массированной атаки по Киеву в ночь на 7 сентября пострадали сотрудники полиции, которые спешили на вызов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

По данным Нацполиции, по состоянию на 09:0 в столице известно о двух погибших и 16 пострадавших в результате атаки РФ, среди них - полицейские

"Телесные повреждения получили двое патрульных полицейских, которые спешили на вызов. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также сейчас на местах работают полицейские, спасатели и медики. Продолжаются поисково-спасательные работы.

 

 

Массированный обстрел 7 сентября

Российская армия в ночь на воскресенье, 7 сентября, нанесла рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.

В результате обстрела зафиксированы повреждения в Киеве, Одессе, Полтавской области.

В Кременчуге враг ударил по мосту через Днепр, который находится на балансе "Укрзализныци".

Больше о последствиях обстрелов - узнайте в материале РБК-Украина.

