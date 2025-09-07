Во время обстрела Киева пострадали патрульные: двое полицейских в больнице

По данным Нацполиции, по состоянию на 09:0 в столице известно о двух погибших и 16 пострадавших в результате атаки РФ, среди них - полицейские

"Телесные повреждения получили двое патрульных полицейских, которые спешили на вызов. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также сейчас на местах работают полицейские, спасатели и медики. Продолжаются поисково-спасательные работы.

