Во время обстрела Киева 1 января были повреждены админздания Верховной Рады, - Стефанчук

"Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады Украины", - сообщил Стефанчук.

По его словам, вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия вражеской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба.

"Несмотря на повреждения, соответствующие подразделения Аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады и ее органов", - добавил глава ВР.

Фото: админздания Верховной Рады были повреждены во время атаки РФ (facebook.com/stefanchuk.official)