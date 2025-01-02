RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Во время обстрела Киева 1 января были повреждены админздания Верховной Рады, - Стефанчук

Фото: во время атаки РФ 1 января были повреждены админздания Верховной Рады (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты ночью 1 января атаковали Киев ударными дронами. Во время обстрела, в частности, были повреждены административные здания Верховной Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

"Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады Украины", - сообщил Стефанчук.

По его словам, вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия вражеской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба.

"Несмотря на повреждения, соответствующие подразделения Аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады и ее органов", - добавил глава ВР.

 

Фото: админздания Верховной Рады были повреждены во время атаки РФ (facebook.com/stefanchuk.official)

 

Атака РФ на Киев 1 января

Напомним, в новогоднюю ночь российские войска атаковали Киев дронами. В частности, в Печерском районе произошли пожары, например, в Киеве горела крыша корпуса Нацбанка из-за атаки "Шахедов".

Предварительно сообщалось об одной пострадавшей женщине. Затем количество пострадавших в Киеве постепенно возросло до 7 человек. Еще два человека погибли.

Все, что известно о последствиях атаки РФ на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРуслан СтефанчукВерховная радаВойна в УкраинеАтака дронов