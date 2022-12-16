Фото: во время масштабной тревоги оккупанты накрыли Сумскую область артиллерией (Getty Images)

Во время масштабной воздушной тревоги 16 декабря российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии. В регионе зафиксировали 40 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.