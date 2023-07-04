В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО

"Дискуссия об истребителях важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления", - сказал чиновник.

По его словам, подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, "не будут доступны до начала контрнаступления".

Бауэр отметил, что это (просьба Украины об истребителях, - ред.) "важно и понятно", но "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

"Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию", - отметил глава Военного комитета НАТО, комментируя вопрос о том, может ли Украина выиграть войну против России без военных самолетов.

Самолеты для Украины

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что западные партнеры никогда бы не начали наступление без преимущества в воздухе. При этом Украина до сих пор не получила современные истребители. Так, первые самолеты F-16 американского производства, которые пообещали Украине союзники недавно, вряд ли поступят к осени.

При этом ранее Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

Ранее была организована авиационная коалиция для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Ее возглавили Нидерланды и Дания.