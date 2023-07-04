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Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО

Фото: під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Військового комітету НАТО Роба Бауера виданню LBC.

"Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу", - сказав посадовець.

За його словами, підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, "не будуть доступні до початку цього контрнаступу".

Бауер зазначив, що це (прохання України про винищувачі, - ред.) "важливо і зрозуміло", але "ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".

"Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію", - зазначив глава Військового комітету НАТО, коментуючи питання про те, чи може Україна виграти війну проти Росії без військових літаків.

Літаки для України

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що західні партнери ніколи не почали б наступ без переваги в повітрі. При цьому Україна й досі не отримала сучасних винищувачів. Так, перші літаки F-16 американського виробництва, які пообіцяли Україні союзники нещодавно, навряд чи надійдуть до осені.

При цьому раніше Резніков заявляв, що чекати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

Раніше було організовано авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема, F-16. Її очолили Нідерланди та Данія.

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