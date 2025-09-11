RU

Во время атаки на Польшу часть российских дронов летела к базе НАТО, - СМИ

Иллюстративное фото: дроны РФ направлялись к военной базе НАТО в Польше (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ночь на 10 сентября Россия могла пытаться атаковать базу НАТО на территории Польши. Часть беспилотников РФ летели в ее направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt и Spiegel.

Как отметили в издании, обстоятельства атаки российских дронов на Польшу расследуются, а в военных кругах НАТО сохраняется повышенная боевая готовность.

Die Welt выяснило, что на внутреннем брифинге НАТО в среду вечером сообщалось, что, по предварительным данным Польши, пять дронов направлялись прямо к базе НАТО. Три беспилотника были уничтожены нидерландскими истребителями F-35, еще два упали иным образом. 

Издание добавило, что именно через эту базу Альянса страны Запада поставляют Украине оружие. 

В свою очередь Spiegel уточняет, что не менее пяти дронов нацеливались на логистический хаб в Жешуве. Нидерландские F-35 целенаправленно охотились именно за ними. Аэропорт Жешува - один из важнейших узлов поставок оружия Украине. 

"На данный момент мы исходим из того, что дроны с высокой вероятностью намеренно вошли в воздушное пространство НАТО", - рассказал в комментарии журналистам высокопоставленный офицер НАТО. 

Как выяснилось, с полуночи до 6:30 утра в среду в польское воздушное пространство вошло от 22 до 25 дронов, и уже их количество исключает случайность.

Die Welt пишет, что в этот же день около 10:00 два других российских дрона вошли в воздушное пространство Литвы. В НАТО предполагают, что таким образом Россия проверяла реакцию Альянса - скорость и средства противодействия. 

При этом в обломках дронов РФ якобы не обнаружили взрывчатку. 

Атака на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия впервые запустила по Польше, стране НАТО, несколько десятков дронов.

В Минобороны России заявили, что якобы не планировали атаковать объекты на польской территории.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

Российская ФедерацияПольшаВойна в УкраинеАтака дронов