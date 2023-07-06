Во время атаки на Львов в укрытии возле дома находились только 5 человек, - ОВА

"Рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно", - рассказал он.

Обстрел Львова

Ночью в четверг, 6 июля, во Львове прогремели взрывы. Россия атаковала областной центр ракетами "Калибр", которые попали в жилую многоэтажку. Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских ракет. На данный момент известно, что погибли 4 человека - самой младшей было 21, самой старшей жертве - 95 лет, еще 37 людей пострадали. В городе оказалась обесточенной одна из подстанций, из-за чего 150 абонентов остались без света. Как охарактеризовал атаку Козицкий, она стала самой разрушительной атакой по мирному населению во Львовской области с начала полномасштабной войны.

Подробнее об атаке на Львов - читайте в материале РБК-Украина.

Проблема укрытий в Украине

В Украине сейчас проводится масштабная проверка состояния бомбоубежищ по всей стране. В частности, президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление к ним доступа. Причиной для проверок стала трагедия, которая произошла во время обстрела Киева 1 июня, когда трое людей, в том числе ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрытым.