Во время атаки дронов на Хмельницкий погиб спасатель, 4 человека ранены

"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую общину. На этот раз враг использовал БПЛА. На данный момент, известно об 1 погибшем и 4 раненых", - рассказал он, добавив, что погибший - спасатель ГСЧС, погибший во время исполнения служебного долга.

Кроме того, поврежден ряд зданий.

"Продолжается тушение пожаров", - добавил Симчишин.

Обновлено 9.38. По данным главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, в результате ночных ударов по Хмельницкому 4 раненых человека были доставлены в больницу.

"У трех из них тяжелое состояние, но их жизни уже ничего не угрожает. Девушку, которая была доставлена в больницу, отпустили на амбулаторное лечение", - рассказал он.

Обновлено 9.59. В ГСЧС Украины показали фото погибшего спасателя.

По словам главы ГСЧС Украины Сергея Крука, в ночь на 27 февраля россияне в очередной раз атаковали Хмельницкую область.

"В результате удара по областному центру, во время ликвидации последствий обстрелов, исполняющий служебный долг погиб спасатель ГСЧС, еще четверо были травмированы", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 27 февраля, атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.

Напомним, в Киеве и ряде областей Украины в ночь на понедельник, 27 февраля, объявили воздушную тревогу. Россияне запустили дроны со стороны Черниговской области. Также в ряде регионов сообщалось о работе ПВО.