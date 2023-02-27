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Во время атаки дронов на Хмельницкий погиб спасатель, 4 человека ранены

Фото: во время атаки дронов на Хмельницкий погиб спасатель (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки дронами на Хмельницкий в понедельник, 27 февраля, погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкую общину. На этот раз враг использовал БПЛА. На данный момент, известно об 1 погибшем и 4 раненых", - рассказал он, добавив, что погибший - спасатель ГСЧС, погибший во время исполнения служебного долга.

Кроме того, поврежден ряд зданий.

"Продолжается тушение пожаров", - добавил Симчишин.

Обновлено 9.38. По данным главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, в результате ночных ударов по Хмельницкому 4 раненых человека были доставлены в больницу.

"У трех из них тяжелое состояние, но их жизни уже ничего не угрожает. Девушку, которая была доставлена в больницу, отпустили на амбулаторное лечение", - рассказал он.

Обновлено 9.59. В ГСЧС Украины показали фото погибшего спасателя.

По словам главы ГСЧС Украины Сергея Крука, в ночь на 27 февраля россияне в очередной раз атаковали Хмельницкую область.

"В результате удара по областному центру, во время ликвидации последствий обстрелов, исполняющий служебный долг погиб спасатель ГСЧС, еще четверо были травмированы", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 27 февраля, атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.

Напомним, в Киеве и ряде областей Украины в ночь на понедельник, 27 февраля, объявили воздушную тревогу. Россияне запустили дроны со стороны Черниговской области. Также в ряде регионов сообщалось о работе ПВО.

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Хмельницкий