Під час атаки дронів на Хмельницький загинув рятувальник, 4 людей поранені

Під час атаки дронами на Хмельницький у понеділок, 27 лютого, загинув працівник рятувальної служби. Ще чотири особи отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Хмельницького Олександра Симчишина.
"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА.На разі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених", - розповів він, додавши, що загиблий - рятівник ДСНС, який загинув під час виконання службового обов’язку.
Крім того, пошкоджено низку будівель.
"Триває гасіння пожеж", - додав Симчишин.
Оновлено 9.38. За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, внаслідок нічних ударів по Хмельницькому 4 поранених людей було доставлено у лікарню.
"У трьох з них важкий стан, але їх життю уже нічого не загрожує. Дівчину, яка була доставлена у лікарню, відпустили на амбулаторне лікування", - розповів він.
Оновлено 9.59. В ДСНС України показали фото загиблого рятувальника.
За словами очільника ДСНС України Сергія Крука, у ніч проти 27 лютого росіяни вчергове атакували Хмельницьку область.
"Внаслідок удару по обласному центру, під час ліквідації наслідків обстрілів, виконуючи службовий обов’язок загинув рятувальник ДСНС, ще четверо були травмовані", - розповів він.
Як повідомлялось, російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, атакували Хмельницький за допомогою іранських дронів-камікадзе. Всього зафіксовано три удари.
Нагадаємо, у Києві та низці областей України в ніч на понеділок, 27 лютого, оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили дрони з боку Чернігівської області. Також у низці регіонів повідомлялось про роботу ППО.
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