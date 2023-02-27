Під час атаки дронів на Хмельницький загинув рятувальник, 4 людей поранені

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА.На разі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених", - розповів він, додавши, що загиблий - рятівник ДСНС, який загинув під час виконання службового обов’язку.

Крім того, пошкоджено низку будівель.

"Триває гасіння пожеж", - додав Симчишин.

Оновлено 9.38. За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, внаслідок нічних ударів по Хмельницькому 4 поранених людей було доставлено у лікарню.

"У трьох з них важкий стан, але їх життю уже нічого не загрожує. Дівчину, яка була доставлена у лікарню, відпустили на амбулаторне лікування", - розповів він.

Оновлено 9.59. В ДСНС України показали фото загиблого рятувальника.

За словами очільника ДСНС України Сергія Крука, у ніч проти 27 лютого росіяни вчергове атакували Хмельницьку область.

"Внаслідок удару по обласному центру, під час ліквідації наслідків обстрілів, виконуючи службовий обов’язок загинув рятувальник ДСНС, ще четверо були травмовані", - розповів він.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, атакували Хмельницький за допомогою іранських дронів-камікадзе. Всього зафіксовано три удари.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України в ніч на понеділок, 27 лютого, оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили дрони з боку Чернігівської області. Також у низці регіонів повідомлялось про роботу ППО.