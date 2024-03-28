Во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ

Все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ были повреждены в результате масштабной атаки россиян 22 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в интервью "Украинской правде".
Он отметил, что 22 марта был наибольший обстрел энергетики с начала полномасштабной войны. В результате атаки была повреждена генерация.
По словам Сахарука, Украина лишилась 50% установленной мощности. Пострадали две теплоэлектростанции "Бурштынская" и "Ладыжинская" (Ивано-Франковская и Винницкая области).
"У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все - на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полного до более 50%", - сказал он.
В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.
Под ударом врага была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Самая тяжелая ситуация была в Харькове. Город остался без света, были проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.
В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику самой большой за все время войны. Аварийные отключения были введены в семи областях.
Детальнее о последствиях атаки на ДнепроГЭС и что известно о самой станции - в материале РБК-Украина.
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