Под Будапештом столкнулись более 40 автомобилей: десятки людей пострадали

"11 марта 2023 года около 14:25 на 26-м километре трассы М1 на выезде из столицы столкнулись пять грузовых и 37 легковых автомобилей", - сказано в сообщении правоохранителей.

Фото: масштабное ДТП в Венгрии (police.hu)

По предварительным данным, в результате аварии сгорело 19 автомобилей. Всего пострадали 36 человек - 13 получили тяжелые ранения, а еще один - травмы, опасные для жизни.

После ДТП полиция перекрыла трассу в обоих направлениях.