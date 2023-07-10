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Хорватия в октябре проведет конференцию по разминированию Украины

Новина українською →
Понедельник 10 июля 2023 19:03
Хорватия в октябре проведет конференцию по разминированию Украины Фото: министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Хорватия проведет конференцию по разминированию Украины. Она состоится 11 и 12 октября в Загребе.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.

"Хорватия проведет 11-12 октября в Загребе конференцию по разминированию в Украине. Она станет продолжением нашей политической и военной поддержки Киева", - заявил он.

По словам министра. Хорватия обладает необходимым опытом и знаниями в области разминирования.

"Это проект, над которым мы работали вместе с нашими украинскими друзьями", - добавил Радман.

Разминирование Украины

Из-за постоянных российских атак большая часть территории Украины загрязнена снарядами и минами. Еще хуже ситуация на деоккупированных территориях, которые захватчики, отступая, минировали.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию территорий. Теперь страна планирует создать коалицию государств, которые помогут в этом вопросе.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсуждал с австрийским коллегой Александером Шалленбергом вопросы по разминированию украинских территорий.

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