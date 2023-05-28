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Под Бахмутом 30 "вагнеровцев" оставили боевые позиции, похитив военную технику, - Генштаб

Фото: Под Бахмутом 30 "вагнеровцев" оставили боевые позиции, похитив военную технику (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают дезертировать с боевых позиций, отказываясь или боясь воевать против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба в Facebook.

Так, в Лисичанске Луганской области дезертировали около 80 человек
из подразделения "шторм-Z" российских оккупационных войск. Они самовольно покинули боевые позиции.

При этом в районе Бахмута дезертировали около 30 наемников из ЧВК "Вагнера". Они также самовольно оставили боевые позиции, похитив военную технику.

Дезертирство в армии РФ

В последнее время в российской армии все чаще происходят случаи непокорения военному руководству, в связи с этим десятки оккупантов прибегают к дезертирству.

Так, 25 мая около 20 военнослужащих РФ сбежали из воинской части возле Сватового Луганской области, прихватив с собой "КАМаЗ".

Помимо этого во временно оккупированном Соледаре семеро российских военных дезертировали из воинской части с оружием. При этом оккупанты застрелили своего же товарища после того, как он решил сдаться.

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ЧВК ВагнераГенштаб ВСУВойна России против Украины