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Під Бахмутом 30 "вагнерівців" залишили бойові позиції, викравши військову техніку, - Генштаб

Фото: Під Бахмутом 30 "вагнерівців" залишили бойові позиції, викравши військову техніку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові та найманці ПВК "Вагнера" продовжують дезертувати з бойових позицій, відмовляючись або боячись воювати проти Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу у Facebook.

Так, у Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб
з підрозділу "шторм-Z" російських окупаційних військ. Вони самовільно покинули бойові позиції.

При цьому в районі Бахмута дезертирували близько 30 найманців із ПВК "Вагнера". Вони також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку.

Дезертирство в армії РФ

Останнім часом у російській армії все частіше трапляються випадки непокори військовому керівництву, у зв'язку з цим десятки окупантів вдаються до дезертирства.

Так, 25 травня близько 20 військовослужбовців РФ втекли з військової частини біля Сватового Луганської області, прихопивши із собою "КАМАЗ".

Крім цього, у тимчасово окупованому Соледарі семеро російських військових дезертували з військової частини зі зброєю. При цьому окупанти застрелили свого товариша після того, як він вирішив здатися.

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ПВК ВагнераГенштаб ВСУВійна Росії проти України