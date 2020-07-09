У США визнали, що система нагріву тютюну від Philip Morris виділяє менше шкідливих речовин

Фото: FDA (businesswire.com)

Компанія-виробник тепер може просувати IQOS як систему, що знижує вплив шкідливих хімічних речовин

Управління з санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило продаж і просування системи для електричного нагрівання тютюну IQOS. Пристрій отримав класифікацію тютюнового продукту з модифікованим ризиком (ТПМР).

Про це йдеться в заяві FDA.

Компанія-виробник тепер може просувати його як систему, що знижує вплив шкідливих хімічних речовин, що містяться в сигаретах, на здоров'я курців.

Повідомляється, що дозвіл ґрунтується на даних незалежних наукових досліджень, які доводять, що електронна система, шляхом виключення горіння тютюну при використанні, скорочує виділення шкідливих речовин на 90-95% в порівнянні зі звичайними сигаретами.

"Дані показують, що просування цих продуктів разом з авторизованою інформацією може допомогти повнолітнім курцям припинити куріння сигарет, знизивши вплив шкідливих хімічних речовин на їхній організм. Однак, лише у тому випадку, якщо вони повністю перейдуть на IQOS", - заявив директор Центру тютюнових виробів Науково-експертного комітету FDA Мітч Зеллер.

Нагадаємо, 30 квітня 2019 року FDA вже видало розпорядження про дозвіл на просування тютюнових виробів на ринку США. У них просування системи для електричного нагрівання тютюну визнано доцільним для охорони громадського здоров'я.

Рішення не означає, що IQOS є повністю безпечним продуктом. Однак, може стати менш шкідливою альтернативою для курців.

Раніше повідомлялося також, що використання електронних систем дозволило скоротити рівень куріння у Великобританії до історичного мінімуму - 14,7% у 2019 році. А Нова Зеландія планує досягти 0% рівня куріння до 2025 року.

В Україні вже понад 600 тис. повнолітніх курців повністю відмовилися від куріння і перейшли на системи для електричного нагрівання тютюну.