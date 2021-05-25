PMI планує до 2023 обладнати всі електронні бездимні пристрої технологією перевірки віку

Торік Philip Morris International (PMI) запустила в Новій Зеландії IQOS VEEV - перший електронний пристрій, оснащений технологією перевірки віку. PMI прагне, щоб до 2023 року 100% електронних бездимних пристроїв були оснащені цією технологією.

Крім того, у рамках трансформації бізнесу PMI представила дві нові цілі до 2025 року: бездимна продукція має бути доступною у 100 країнах, а чистий річний дохід від її реалізації має становити не менше 1 мільярда доларів США.

"Я з гордістю представляю звіт з нашими досягненнями за останні п'ять років. У 2020 році на бездимну продукцію припадала майже чверть чистого доходу компанії, тоді як у 2015 році цей показник був практично нульовим. Наші нові амбітні цілі свідчать про впевненість кардинально змінити довгострокове стійке майбутнє компанії, яке принесе користь акціонерам, споживачам та суспільству", - зазначив генеральний директор PMI Яцек Ольчак.

За його словами, інновації та інклюзивність є ключовими для вирішення завдань компанії, пов’язаних зі зменшенням шкоди від використання тютюнових виробів, впливу на навколишнє середовище та суспільство.

Попри те, що переважну більшість продажів компанії становлять сигарети, PMI прагне повністю замінити їх продуктами, які виключають горіння, а саме такими, що нагрівають тютюн та випаровують аерозоль з нікотином. Така продукція є кращою альтернативою для здоров'я повнолітніх курців, ніж продовження куріння сигарет.

Компанія прагне, щоб до 2025 року понад 40 мільйонів повнолітніх курців, які не готові відмовитися від цієї звички, перейшли на бездимні продукти PMI. При цьому частка такої продукції, за прогнозом, складе 50% чистого річного доходу компанії.