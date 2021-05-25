PMI планує до 2023 обладнати всі електронні бездимні пристрої технологією перевірки віку
Торік Philip Morris International (PMI) запустила в Новій Зеландії IQOS VEEV - перший електронний пристрій, оснащений технологією перевірки віку. PMI прагне, щоб до 2023 року 100% електронних бездимних пристроїв були оснащені цією технологією.
Крім того, у рамках трансформації бізнесу PMI представила дві нові цілі до 2025 року: бездимна продукція має бути доступною у 100 країнах, а чистий річний дохід від її реалізації має становити не менше 1 мільярда доларів США.
"Я з гордістю представляю звіт з нашими досягненнями за останні п'ять років. У 2020 році на бездимну продукцію припадала майже чверть чистого доходу компанії, тоді як у 2015 році цей показник був практично нульовим. Наші нові амбітні цілі свідчать про впевненість кардинально змінити довгострокове стійке майбутнє компанії, яке принесе користь акціонерам, споживачам та суспільству", - зазначив генеральний директор PMI Яцек Ольчак.
За його словами, інновації та інклюзивність є ключовими для вирішення завдань компанії, пов’язаних зі зменшенням шкоди від використання тютюнових виробів, впливу на навколишнє середовище та суспільство.
Попри те, що переважну більшість продажів компанії становлять сигарети, PMI прагне повністю замінити їх продуктами, які виключають горіння, а саме такими, що нагрівають тютюн та випаровують аерозоль з нікотином. Така продукція є кращою альтернативою для здоров'я повнолітніх курців, ніж продовження куріння сигарет.
Компанія прагне, щоб до 2025 року понад 40 мільйонів повнолітніх курців, які не готові відмовитися від цієї звички, перейшли на бездимні продукти PMI. При цьому частка такої продукції, за прогнозом, складе 50% чистого річного доходу компанії.
Нагадаємо, PMI - провідна міжнародна тютюнова компанія, що займається виробництвом і продажем сигарет, бездимних продуктів, електронних пристроїв і аксесуарів, а також інших нікотиновмісних продуктів.
Станом на 31 грудня 2020 року IQOS доступний для продажу у 64 країнах. Кількість користувачів уже перевищила 17,5 млн, з них 12,7 млн - колишні курці, які повністю перейшли на IQOS, відмовившись від сигарет.
У 2020 році компанія інвестувала 495 мільйонів доларів США в інноваційні дослідження та розробки (R&D), 99% яких були спрямовані на дослідження бездимної продукції.
У 2020 році чистий дохід PMI від продажу бездимної продукції становив 23,8% у порівнянні з 0,2% у 2015 році.
У 2020 році обсяг поставок бездимної продукції PMI склав понад 10% у порівнянні з 0,1% у 2015 році.